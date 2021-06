Lisboa e Vale do Tejo deverá atingir limiar de 120 casos por 100 mil habitantes dentro de 15 dias

A região de Lisboa e Vale do Tejo deverá atingir o limiar de 120 casos por 100 mil habitantes dentro de 15 dias. Este é o sinal de alarme definido que obriga a uma travagem no desconfinamento.

Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, defende ser preciso "fazer alguma coisa para parar" o aumento de casos em Lisboa, que caminha a passos largos, e também mais rápidos que os do resto do país, para este limite.

Os números relativos ao continente, divulgados pelo relatório de monitorização das linhas vermelhas, mostram que Lisboa e Vale do Tejo é a região com maior incidência cumulativa a 14 dias. Está agora com 96 casos por 100 mil habitantes, seguida do Algarve com 65 casos. A região Norte tem 59, o Alentejo 51, e a zona Centro 37 casos por 100 mil habitantes.

A tendência a nível nacional é que o número de novos casos continue a aumentar nos próximos dias, uma vez que o Rt está acima do 1 há mais de três semanas. Mantendo-se estas taxas de crescimento o limiar de 120 casos por 100 mil habitantes será atingido a nível nacional dentro de 15 a 30 dias.

A questão que tem surgido é se faz sentido alterar esta matriz de risco e os valores de alerta, mas não existe para já consenso entre especialistas.

António Diniz, pneumologista, discorda da atual matriz e defende que a introdução da vacinação altera completamente o panorama sanitário. Já Gustavo Tato Borges diz que alterar a matriz porque Lisboa não está a conseguir cumprir é um passo errado. Acrescentando que a mudança seria uma "medida tecnicamente incorreta".

Neste momento, a faixa etária entre os 20 e os 29 anos é onde se regista mais novos casos nas últimas semanas, o que à partida comporta menos riscos, que no entando não devem ser desvalorizados.

Um dos indicadores que gera agora mais preocupação, por ser o mais desconhecido, é o das novas variantes em circulação. Neste momento, apesar de as análises ainda estarem em curso, estima-se que 88% dos casos em Portugal Continental sejam da variante britânica, seguida pela variante associada à Índia, com uma prevalência de 4,8%, a de Manaus perto dos 3% e por último a da África do Sul que se estima ligeiramente superior a 1,5%.