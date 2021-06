Mutação nepalesa “pode estar associada a uma redução na eficácia das vacinas”

Sónia Gonçalves, investigadora e cientista do Instituto Wellcome Sanger, falou este sábado, em entrevista à SIC Notícias, da mutação nepalesa da variante Delta.

A investigadora portuguesa explicou que “esta nova mutação associada à variante indiana (Delta) já era conhecida na variante anteriormente associada à África do Sul”.

A cientista do Instituto Wellcome Sanger também disse que “a variante indiana, neste momento, domina completamente todas as outras variantes”.

“A mutação nepalesa está numa região do genoma do vírus que está associada às proteínas do envelope do vírus (spike) que estão relacionadas na forma como o vírus interage com o hospedeiro humano. A maior razão de preocupação desta mutação é o potencial efeito na redução de eficácia das vacinas que já foi verificado na mutação da variante da África do Sul” explicou a investigadora portuguesa.