Governo lança campanha para recuperar setor do turismo

O Governo está a lançar um apelo às férias em Portugal para ajudar a recuperar a economia. A campanha está a ser bem acolhida pelo setor, que enfrenta uma quebra de receitas de superior os 60%.

Durante meio ano os aviões não levantaram voo e os quartos dos hotéis estiveram sempre vazios. São prejuízos nunca antes vistos, em que as perdas ultrapassaram os 60%.

O país avançou no processo de desconfinamento e os turistas não tardaram a aparecer, mas o que parecia uma hipótese de retoma, desapareceu em menos de um mês.

Portugal ficou fora da lista verde do Reino Unido e centenas de milhares de turistas voltam a casa, o que trouxe consequências graves.

Esta terça-feira é apresentada uma nova campanha do Turismo de Portugal e do Ministério da Economia, em Arouca. Pretende transmitir uma mensagem de confiança dirigida ao mercado internacional e a promover o mercado interno.

A nova campanha está integrada no Plano Reativar Turismo e é também um dos objetivos da Estratégia Turismo 2027.

Agora, a principal aposta das empresas do setor assenta no plano de vacinação e na implementação do Certificado Digital Covid, que deverá ser aprovado no Parlamento Europeu esta semana.