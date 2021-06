Desconfinamento avança. Novas medidas foram antecipadas e já entraram em vigor

Era suposto entrarem em vigor na segunda-feira, mas as novas medidas de desconfinamento aplicam-se já a partir desta quinta-feira. Significa que restaurantes e equipamentos culturais já podem funcionar até mais tarde.

É uma antecipação de quatro dias, mas que, ao calhar num feriado e fim de semana prolongado, deverá fazer diferença, em especial para o comércio, que pode voltar ao horário de sempre, e também para a restauração.

Além das regras para a restauração, comercio e cultura, todas as medidas previstas nesta nova fase de desconfinamento já estão em vigor. Isso implica, por exemplo, o fim do teletrabalho, com algumas exceções, e o atendimento presencial sem marcação nos serviços públicos desconcentrados.