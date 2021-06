Covid-19. Boris Johnson admite adiar desconfinamento devido à variante Delta

O primeiro-ministro britânico admite um adiamento do levantamento das restrições, previsto para 21 de junho. Boris Johnson está preocupado com os efeitos da variante Delta .

Com mais de 55 por cento da população acima dos 18 anos totalmente vacinada, o Reino Unido regista uma taxa de vacinação muito acima da média europeia.

É também por isso que a Europa continental olha com tanto interesse para o que está a acontecer do outro do Canal da Mancha, sobretudo depois da Organização Mundial de Saúde (OMS) ter dito de forma muito clara que o ritmo de vacinação tem de ser acelerado, para evitar uma nova vaga no outono.

Na Alemanha, um quarto da população está já totalmente vacinada. Em geral, a vacinação é feita após agendamento, mas não foi isso que aconteceu nesta pequena cidade, perto de Frankfurt, onde uma clínica decidiu disponibilizar – sem marcação nem critérios de prioridade – uma das mil vacinas de um lote da Johnson & Johnson.

Nos Estados Unidos, a Agência do Medicamento ordenou a destruição de 60 milhões de doses desta vacina depois de ter sido detetado um erro numa fábrica de Baltimore. Outros lotes da vacina foram considerados seguros e vão continuar a ser utilizados.

A administração Biden tem como objetivo ter 70% da população com pelo menos uma dose da vacina até ao Dia da Independência, celebrado a 4 de julho.

