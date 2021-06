Covid-19. Casos positivos aumentaram no Reino Unido devido à variante Delta

O Reino Unido deverá adiar por 4 semanas a quarta e última fase do desconfinamento em Inglaterra devido ao aumento de casos de covid-19 e de hospitalizações. A Rússia também está a assistir a um aumento de infeções, sobretudo na capital, Moscovo, que tem novas medidas. Já no Brasil, o Presidente Bolsonaro foi multado no Estado de S. Paulo por não usar máscara.

No Reino Unido, o número de casos e de hospitalizações está a aumentar sobretudo devido à variante Delta, mais contagiosa e responsável por mais de 90% das infeções. A quarta e última fase de desconfinamento em Inglaterra prevista para dia 21, pode ser adiada, de acordo com a imprensa britânica, para um mês. Esta segunda-feira será anunciada uma decisão.

No Brasil, foi sobre duas rodas que o presidente participou num desfile de motociclistas, em S. Paulo. No terceiro país mais afetado pela pandemia e onde não chega a 12% a população vacinada com as duas doses, Bolsonaro voltou a defender o medicamento que não tem eficácia comprovada contra a vovid-19

Mais uma vez sem distanciamento social nem máscara. Um desrespeito pelas regras sanitárias de S. Paulo, que valeu ao presidente, ao filho e a vários ministros uma multa de cerca de 90 euros.

O autarca de Moscovo cria medidas na capital russa, para fazer face ao registo de mais de metade das infeções no país. A Rússia teve o maior aumento diário em quatro meses. Quem vive em Moscovo fica em casa de férias pagas, até ao próximo sábado e os bares e restaurantes têm de fechar mais cedo.

O aumento de casos na Malásia levou o governo a prolongar o confinamento que devia terminar esta segunda-feira, até dia 28. Apenas funcionam os serviços essenciais, enquanto o país tenta acelerar a vacinação. o objetivo é ter 80% da população vacinada até ao fim do ano e para isso, aposta em grandes centros de vacinação, como este em uala Lumpur que pode inocular oito mil pessoas por dia.

Numa localidade na ilha de Sumatra, a vacinação faz-se em 10 autocarros para incentivar a população a ser vacinada. A Indonésia teve um aumento de casos depois de um festival religioso no mês passado que levou milhões de pessoas a circular pelo país.



