Covid-19. Inglaterra vai adiar a quarta fase do desconfinamento

O primeiro-ministro britânico deverá anunciar, esta segunda-feira, o prolongamento das medidas de restrição em Inglaterra, por mais quatro semanas. O aumento de casos e a propagação da variante Delta, que teve origem na Índia e é mais contagiosa, vão obrigar os ingleses a ficarem para trás do resto do Reino Unido, que avançará para o desconfinamento a partir do dia 21.

De acordo com o plano original, a 21 de junho, deveriam desaparecer as regras de distanciamento social, os teatros e cinemas poderiam encher completamente as salas, e as discotecas podiam reabrir, em Inglaterra, depois de estarem fechadas há mais de um ano.

Mas, com mais de 7.500 casos diários, este domingo, um dos números mais altos desde fevereiro, e cada vez mais pessoas internadas nos hospitais, os peritos aconselham o governo de Boris Johnson a travar a reabertura durante, pelo menos, mais um mês.

Também a Rússia continua a registar cada vez mais casos. Esta segunda-feira foram mais 13.700, metade dos quais em Moscovo. O presidente da câmara da capital, onde triplicaram os doentes nas últimas duas semanas, ordenou o encerramento de todas as empresas e negócios não essenciais e limitou o horário de restaurantes e bares que têm de fechar às 23:00 horas.

Em São Petersburgo, uma das 11 cidades que vão acolher jogos do Euro 2020, as medidas de restrição também vão ser reforçadas a partir de quinta-feira, com o uso obrigatório de máscara em todos os locais públicos e o encerramento de bares e restaurantes a partir da 01:00 horas.

No sentido oposto, a Alemanha registou o número mais baixo de novas infeções, em nove meses, com pouco mais de 500 casos no último balanço oficial. É a primeira vez, desde setembro, que as autoroidades alemãs contabilizam menos de um milhar de novas infeções diárias.