Covid-19. Mais 827 mortos e 39.846 casos no Brasil nas últimas 24 horas

O Brasil somou 827 mortos e 39.846 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 488.228 óbitos e 17.452.612 infeções desde o início da pandemia, informou esta segunda-feira o executivo.

Os números desta segunda-feira ficaram abaixo da média registada na semana passada. Contudo, as autoridades de saúde do país justificam essa discrepância com a falta de recursos humanos para processar os dados ao fim de semana, acabando por serem consolidados às terças-feiras.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, a taxa de incidência da doença no Brasil é hoje de 232 mortes e 8.305 casos por 100 mil habitantes. Já a taxa de letalidade permanece em 2,8%.

Em números absolutos, o Brasil ocupa a segunda posição na lista de país com mais mortes, depois dos Estados Unidos, e a terceira com mais casos, superado pelos norte-americanos e pela Índia.

A nível interno, a unidade federativa mais afetada continua a ser São Paulo, que concentra 3.464.158 diagnósticos de Sars-CoV-2 e 118.213 vítimas mortais desde que a doença que chegou ao país, em fevereiro do ano passado.

Num momento em que a imunização contra a covid-19 avança a um ritmo lento no Brasil, a farmacêutica Janssen adiou o envio de três milhões de doses da vacina para o Brasil, previsto para terça-feira.

A entrega será reagendada, mas ainda não foi apresentada uma nova data, segundo o Ministério da Saúde brasileiro.

"A pasta aguarda confirmação da (nova) data por parte do laboratório, mas a expectativa é de que as doses cheguem ainda esta semana ao país em três remessas", indicou o Ministério num comunicado enviado à imprensa local.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, órgão regulador do Brasil) aprovou hoje a extensão do prazo de validade da vacina Janssen, de doses única, de três para quatro meses e meio.

O novo prazo é válido para as doses que estejam armazenadas entre 2ºC e 8ºC.

Segundo os diretores da Anvisa, ficou demonstrado que a vacina tende a manter-se estável pelo período de quatro meses e meio.

No Brasil, a vacina da Janssen está autorizada para uso de emergência desde 31 de março último.

A vacinação continua a avançar lentamente no país devido à falta de doses e apenas um quarto da população foi vacinada com uma dose do antídoto, enquanto pouco mais de 11% receberam a dosagem completa.