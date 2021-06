Avó e neto morrem vítimas da covid-19 com três dias de diferença

Um jovem de 25 anos e a sua avó, de 78, morreram infetados com covid-19, na Argentina, com três dias de diferença. Estavam internados num hospital no município de Oncativo, na cidade de Córdova.

Maria, de 78 anos, morreu a 9 de junho, e o neto, Agustín, faleceu apenas três dias depois, a 12 de junho. Nas redes sociais, o filho de Maria e pai do jovem escreveu uma mensagem emotiva.

“Ensinaste-me a ser um pai quando ainda era muito jovem. Tinhas tanto para dar e partiste. (…) Estarás sempre connosco, em cada churrasco, em cada piada, em cada momento. (…) Viverás para sempre em mim”, escreveu em memória do filho.

A tia do jovem e filha de Maria despediu-se da mãe, também numa mensagem divulgada nas redes sociais.