PSD pede audição urgente de especialistas sobre a evolução da pandemia

O Grupo Parlamentar do PSD requereu esta quarta-feira uma audição no Parlamento, com caráter de urgência, de "vários especialistas sobre a evolução da pandemia" de covid-19 após as "informações mais recentes" da nova variante "com ritmo de transmissibilidade mais acelerado".

No requerimento, divulgado à comunicação social, os sociais-democratas justificam o pedido com as "informações mais recentes sobre a existência de uma nova variante do Sars-Cov2 com ritmo de transmissibilidade mais acelerado, já identificada em Portugal e dominante na região de Lisboa".

Os parlamentares do PSD, que dirigiram o pedido ao presidente da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19, lembram que esta comissão deve "tentar seguir o mais possível a evolução dos acontecimentos".

"Os deputados apelam a que estas audições sejam agendadas com caráter de urgência", pode ler-se.

Variante Delta é 60% mais contagiosa

O primeiro-ministro garante que Lisboa vai recuar no desconfinamento, se os números assim o exigirem. Investigadores do Instituto Superior Técnico dizem que a região já entrou numa quarta vaga da pandemia.

O índice de transmissão na capital continua a aumentar, tal como o número de novos casos de covid-19 com a variante que apareceu há meses na Índia.

"Nós estamos convencidos que a variante Delta se vai tornar dominante em Lisboa muito rapidamente. O problema é que Lisboa, sendo a capital, estabelece contactos com todas as regiões, nomeadamente em período de lazer. Temos de ter o cuidado de controlar ao máximo o número de contactos porque estamos de facto numa quarta vaga", afirma o matemático do Instituto Superior Técnico (IST) Henrique Oliveira.

Para o grupo do IST que analisa a pandemia, é preciso acelerar a vacinação em Lisboa e Vale do Tejo e manter a região no mesmo nível de desconfinamento, pelo menos, mais um mês.