"Não estamos bem, mas também não estamos em situação de equacionar confinamentos"

Adalberto Campos Fernandes, antigo ministro da Saúde, considera que, neste momento, o mais difícil é "as pessoas perceberem que os cuidados não devem ser abandonados", apesar do cenário da pandemia ser diferente de há alguns meses. Lembra também que as pessoas mais vulneráveis estão vacinadas, o que faz desse processo "um sucesso".

"O Governo poderia retardar a abertura que estaria prevista. Naturalmente, o que se pretende é diminuir os contactos e conjugar a pedagogia na população mais jovem", afirma, referindo-se ao aumento de casos positivos de covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo. Defende também que é necessário incentivar-se à realização de testes rápidos.

"Tínhamos 10 vezes mais mortos do que temos hoje"

Já Nelson Pereira, diretor da Unidade Autónoma de Gestão da Urgência e Medicina Intensiva do Hospital de São João, reconhece, na Edição da Noite da SIC Notícias, que o aumento de casos na região de Lisboa é um motivo de preocupação, defendendo que "alguma coisa tem de ser feita". No entanto, realça que a situação da pandemia é outra porque os os novos casos "são diferentes dos anteriores".

"A notícia hoje foi que não tínhamos tantos novos casos desde o dia 24 de fevereiro, há vários meses, mas nessa altura tínhamos 10 vezes mais mortos do que temos hoje", explica, apelando a "alguma cautela" na interpretação destes novos casos.

Lembra que o comportamento do vírus é diferente porque as faixas etárias mais vulneráveis estão vacinadas e que está controlado noutras regiões, apesar do aumento de infetados em Lisboa.

O responsável diz, no entanto, que a variante Delta vai fazer com que o aumento de casos seja mais acelerado.

O diretor da Unidade Autónoma de Gestão da Urgência e Medicina Intensiva do Hospital de São João considera que ainda é possível intervir para travar o aumento de casos e aponta o fim do verão como uma situação mais controlada.

Como deve ser o discurso? "Nem excessivamente otimista nem constantemente pessimista"

O ex-ministro Adalberto Campos Fernandes considera que, neste momento, o discurso público deve ser "sereno e em linha com a realidade", ou seja:

"Nem excessivamente otimista nem constantemente pessimista".

Na Edição da Noite, apela a que a população procure a vacinação "tão cedo quanto possível" e que mantenha comportamentos defensivos, como o distanciamento físico, a lavagem frequente das mãos e o uso de máscara, sobretudo em espaços fechados.

"É preciso que tenhamos todos noção de que há uns meses estávamos a viver uma crise sanitária com prioridade absoluta. Neste momento ainda estamos, mas temos de aproveitar com inteligência para deixar o país retomar o seu caminho no emprego, na economia e no rendimento", diz.