Em Espanha, ao fim de 15 meses, as discotecas voltaram a abrir portas nas regiões com menos casos.

Já no Reino Unido prossegue a campanha de vacinação em massa para tentar travar o avanço do coronavírus no país.

Em França, a semana arranca com o levantamento do recolher obrigatório, seis dias antes da data prevista.