Dois meses depois do fim do último estado de emergência, as cadeias continuam a soltar presos por causa de uma lei aprovada em 2020, que permite a saída de reclusos para evitar o contágio por covid-19 nas prisões.

PSD e CDS dizem que já não faz sentido e querem revogar essa norma.

A ministra da Justiça diz que a libertação de presos só vai terminar quando a pandemia estabilizar.