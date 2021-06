Observatório dos Sistemas de Saúde diz que houve "voluntarismo excessivo" na gestão da pandemia

O Observatório Português dos Sistemas de Saúde revelou que houve falta de planeamento na gestão da pandemia em Portugal e improviso em algumas soluções adoptadas.

O relatório relata que as limitações crónicas do Serviço Nacional de Saúde ficaram expostas com pandemia e que as reuniões do Infarmed terão criado uma ilusão de aconselhamento cientídico.

Marta Temido esteve esta quarta-feira na apresentação do documento. Às criticas, a ministra respondeu que fazem parte do processo de reflexão.

Na mesma linha do relatório, a Ordem dos Médicos chamou esta quarta-feira a atenção para a saúde pública no reforço de meios para realização dos inquéritos epidemiológicos e implementação de critérios claros no controlo das fronteiras, num momento em que a variante Delta assume prevalência e o número de casos tende a aumentar.