Covid-19. António Costa reage às críticas da chanceler alemã

António Costa fez esta quinta-feira um balanço da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, no último Conselho Europeu do semestre português. A reunião teve como convidado, o secretário-geral da ONU, António Guterres. Perante as críticas da chanceler alemã, relativamente à entrada de britânicos no contexto da Liga dos Campeões, o primeiro-ministro ouviu os recados de Merkel, sem ressentimentos.

No reencontro com a chanceler, disse acreditar que "ela tem razão", uma vez que "é necessário que haja uma ação coordenada". A chanceler alemã foi a Bruxelas defender uma maior coordenação para travar a entrada de variantes de risco no espaço europeu.

Para desfazer o equívoco, Costa explica que os britânicos só entraram em território nacional com teste negativo e porque estavam abaixo do limite de casos por 100.000 habitantes.

Face à pressão, o primeiro-ministro admite aumentar as medidas restritivas do Reino Unido e voltar a impôr quarentenas.

"Vamos discutir no Conselho quais são as decisões que vamos tomar relativamente ao controlo de entrada de pessoas originárias de países terceiros, designadamente do Reino Unido".

Viktor Orban também esteve presente no Conselho da União Europeia

Esta quinta-feira, 16 líderes europeus defenderam numa carta conjunta a luta contra a discriminação da comunidade LGBT.

Orban rejeita as acusações e diz que os restante é que não leram a lei.

