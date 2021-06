Covid-19. Unidades do SNS devem intensificar rastreios a utentes, acompanhantes e visitas

Os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) devem intensificar os rastreios ao vírus SARS-CoV-2 a utentes, acompanhantes e visitas para identificação precoce da doença covid-19, determina um despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República.

O despacho, datado do passado dia 14 e assinado pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, define que estes rastreios "são realizados, preferencialmente, com recurso a testes rápidos de antigénio (TRAg), sem prejuízo da possibilidade de realização de testes de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN)".

"Tendo em conta a atual situação epidemiológica, e, não obstante a já implementada realização programada e regular de rastreios, a prossecução da estratégia de medidas de desconfinamento determina a necessidade de intensificar os rastreios oportunísticos nas referidas unidades de saúde", refere o documento.

A organização destes rastreios "não prejudica a realização de rastreios programados nos estabelecimentos e serviços do SNS, de acordo com as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde", acrescenta.

O despacho acrescenta ainda que a realização destes testes é assegurada pelos profissionais de saúde de cada estabelecimento ou serviço do SNS.