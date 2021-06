Madeira na lista verde do Reino a partir da próxima quarta-feira

A Madeira vai voltar a integrar a lista verde do Reino Unido na próxima quarta-feira. Quem chegar ao Reino Unido vindo da Madeira não terá de fazer quarentena.

O governo britânico voltou a rever a lista de destinos seguros, esta quarta-feira, mas Portugal continental e os Açores ficaram de fora.

Ainda assim, agora, a concorrência é bem maior. Porque outros destinos como Ilhas das Caraíbas, Malta e as Ilhas Baleares foram também adicionadas à lista verde.

Os britânicos têm agora cerca de 30 opções de férias, sobretudo ilhas.

Mas, no entender da chanceler alemã, Angela Merkel, deviam ser os países do continente europeu a fechar portas a quem chega do Reino Unido.