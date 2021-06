Covid-19. ASAE fecha 10 estabelecimentos de diversão noturna em Lisboa

10 estabelecimentos de diversão noturna foram fechados na sexta-feira à noite em Lisboa e 31 espaços foram alvo de processos de contraordenação numa fiscalização da ASAE.

Foram detetados casos de incumprimento das regras de ocupação, lotação e distanciamento físico, bem como a venda de bebidas alcoólicas depois das 21:00 e o desrespeito pelos horários de encerramento.

A operação "Convívio Seguro" focou-se essencialmente nas zonas do Bairro Alto e Cais do Sodré, consideradas as mais problemáticas da capital.

O objetivo foi fiscalizar o cumprimento das regras em contexto da pandemia, como ajuntamentos para convívio e consumo de álcool nas ruas.

