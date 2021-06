Covid-19. Bloco de Esquerda quer travar novos confinamentos

O Bloco de Esquerda criticou este sábado as medidas de confinamento de uma região para combater a covid-19, como está a acontecer na Área Metropolitana de Lisboa, apresentando uma série de "medidas alternativas" para conter a quarta vaga.

"O primeiro passo é conter e quebrar as cadeias de transmissão" das infeções, defendeu a coordenadora do partido, Catarina Martins em conferência de imprensa hoje realizada em Lisboa."As medidas de confinamento de uma região não são necessariamente as mais capazes", acrescentou.