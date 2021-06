17 mil portugueses pediram o Rendimento Social de Inserção desde o início da pandemia

Desde o início da pandemia, houve mais 17 mil portugueses a pedir o Rendimento Social de Inserção.

É um aumento superior a 8% quando comparado com os números anteriores a fevereiro de 2020.

De acordo com o Correio da Manhã, Portugal tem neste momento 217.900 beneficiários do apoio.

Um dos maiores aumentos do número de pedidos foi registado em outubro, dois meses depois de ter terminado o lay-off simplificado.

Ferro defende inquérito que avalie o apoio

Para assinalar os 25 anos do Rendimento Social de Inserção, o antigo ministro da Segurança Social e atual presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, propõe a realização de um inquérito para compreender a importância do apoio na vida das pessoas.

Em entrevista à agência Lusa, por ocasião dos 25 anos de existência do Rendimento Social de Inserção (RSI), Eduardo Ferro Rodrigues, que era o ministro da Solidariedade e Segurança Social na altura da criação do então Rendimento Mínimo Garantido (RMG), desafiou os atuais responsáveis políticos a realizarem um inquérito não só junto das pessoas que atualmente recebem a prestação social, mas também entre as que receberam no início.

Na opinião de Ferro Rodrigues, importa saber, nomeadamente junto daqueles que há 25 anos eram crianças, "qual foi a importância do Rendimento Mínimo para a sua própria sobrevivência".