Alemanha vai propor quarentena obrigatória a visitantes da UE vindos de países de risco

A Alemanha, com o apoio de França, vai propor quarentena de 14 dias a todos os visitantes da União Europeia que tenham proveniência de países onde o número de infetados pela covid-19 seja elevado.

A proposta apanhou de surpresa o Reino Unido e, a avançar, ameaça prejudicar as férias de milhões de britânicos.

Foram muitos os que nos últimos dias se apressaram a reservar viagens para Ibiza, Maiorca, Menorca, Malta e a Madeira depois de o Governo de Boris Johnson ter colado estes destinos na chamada lista verde de lugares que não exigem quarentena no retorno.

Portugal é o país da UE com maior incidência de casos por 100 mil habitantes

Portugal é, neste momento, o país da União Europeia com maior incidência de casos por 100 mil habitantes. A conclusão é do Centro Europeu de Controlo de Doenças.

O país subiu 12 posições na lista em apenas uma semana. Registava 124 casos por 100 mil habitantes a 20 de junho. Só numa semana, os casos de covid-19 em Portugal aumentaram mais de 40%.

Olhando para as regiões europeias com maior número de infeções por 100 mil habitantes, Portugal tem três no top 10: a Área Metropolitana de Lisboa, (223/100 mil), os Açores (161/100 mil) e o Algarve (160/100 mil).

Os casos têm aumentado em todas as faixas etárias, mas, principalmente, entre os mais jovens. Em apenas uma semana, a incidência entre quem tem 15 a 24 anos disparou 55% para os 235 casos por 100 mil habitantes, quase o dobro da incidência em todo o país. A incidência é também maior no grupo dos 25 aos 49 e nos menores de 15 anos.

Portugal é também o país da União Europeia com maior proporção de casos associados à variante Delta, com origem na Índia, que é já considerada dominante em território nacional.

Em sentido contrário, Portugal tem, neste momento, uma das mais baixas taxas de mortalidade da União Europeia.

Por milhão de habitantes, o país registou 3,1 mortes, um número bem abaixo da média europeia de 14,4.