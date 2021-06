Números de infetados com covid-19 aumenta em vários países

A partir deste fim de semana, os espanhóis já não precisam de usar máscara ao ar livre. Ainda assim, há muita gente que prefere continuar com todos os cuidados.

Os números de novos infetados no país estão a subir, tal como no resto do mundo, muito por causa da variante Delta.

A Bolívia, com uma população de cerca de 12 milhões, já perdeu 17 mil pessoas à covid-19. O país combate a terceira vaga da pandemia.

Também a enfrentar uma terceira vaga está África do Sul, com a variante Delta a dominar as novas infeções.

Espanha celebrou este fim de semana o fim da obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre. Mas com os números de infetados a subir, há quem prefira mantê-la no rosto.

Na Austrália, os habitantes de Sydney e de Nova Gales do Sul começaram agora um confinamento de duas semanas, por causa da variante Delta. As pessoas só podem sair de casa para compras de bens essenciais, para trabalhar ou para fazer exercício físico.

Em confinamento está também a Tailândia, que enfrenta a pior fase desde o início da pandemia.