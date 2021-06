Primeiro caso da variante Delta Plus na Dinamarca é um português

A Dinamarca identificou, no sábado, o primeiro caso da variante Delta Plus

Trata-se de um passageiro português que viajou de avião até ao país infetado com a variante mais infeciosa da covid-19.

As autoridades dinamarquesas já estão em contacto com todos os passageiros que viajavam com o português. Pedem que se mantenham em isolamento.

Variante Delta Plus preocupa na Índia

A Índia anunciou uma nova mutação da variante delta, a Delta Plus, muito transmissível e que já está em Portugal. Mas afinal trata-se da já conhecida mutação nepalesa. Em Portugal, os especialistas consideram que não é, por enquanto, caso para preocupação.

"Não penso que haja razões para alarme mas há razões para manter os esquemas vacinais completos, reforçar e na medida do possível acelerar a vacinação", explica o investigador do Instituto de Medicina Molecular, Miguel Prudêncio.

João Paulo Gomes, do Instituto Ricardo Jorge, também explicou à SIC que não há dados suficientes que permitam concluir que esta mutação torna a variante Delta, associada à Índia, mais perigosa e diz que, para já, representa no país apenas 3% das infeções com origem nesta variante.

Variante Delta já é predominante em Portugal

As autoridades de saúde estimam que a variante Delta do coronavírus, associada à Índia, seja responsável por mais de 70% dos casos de infeção em Lisboa e Vale do Tejo e que já seja a predominante em Portugal.

"Apesar de muitos resultados relativos a este mês estarem ainda por apurar, observou-se uma heterogeneidade considerável entre as várias regiões. Assim, por exemplo, o Norte tem um valor estimado para esta variante de cerca de 20%, enquanto se estima que em Lisboa e Vale do Tejo esse valor exceda já os 70%", refere o relatório das "linhas vermelhas" da pandemia hoje divulgado.

De acordo com o documento da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (INSA), a variante Delta, considerada pelos especialistas mais contagiosa e classificada como de preocupação pela Organização Mundial de Saúde, está em "rápida expansão" em território continental, "à semelhança do que aconteceu no Reino Unido".