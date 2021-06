Com Portugal fora da lista verde britânica e alemã, alguns empresários admitem fechar

Sendo a Alemanha o segundo maior mercado emissor de turistas, autarcas e empresários do Algarve falam em mais um rude golpe na retoma da atividade turística. Teme-se que o setor possa vir a enfrentar um verão ainda pior do que o do ano passado.

A maior parte dos golfistas alemães voou até casa durante o fim de semana para evitar a quarentena no regresso. Já antes, no início do mês, tinham sido os ingleses a precipitar o fim das férias. Restam agora neste campo de golfe em Tavira pouco mais do que os residentes.

Há cadeias hoteleiras a ponderar o encerramento de algumas unidades. Outras a fechar parte da operação para conter os danos de não terem ingleses nem alemães.

O Algarve, que chegou a perspetivar a retoma da atividade turística, vê agora formar-se uma tempestade perfeita às portas da época alta. Em menos de um mês, ficou sem os dois principais mercados estrangeiros. A taxa de incidência galopante ameaça agora também o turismo nacional.

Empresários e autarcas viram-se para o Governo. Esperam ajudas, mas também sinais positivos.