Primeiro-ministro dispensado de isolamento após testar negativo à covid-19

António Costa testou negativo à covid-19. O primeiro-ministro realizou esta segunda-feira um teste depois de saber que o primeiro-ministro do Luxemburgo está infetado. Ambos estiveram presentes no Conselho Europeu de quinta e sexta-feira da semana passada, em Bruxelas.

Ao contrário do que aconteceu no Natal, António Costa está agora dispensado de isolamento profilático por já ter as duas doses da vacinação, desde o dia 10 de maio.

Em dezembro, António Costa esteve em isolamento profilático preventivo depois de um contacto considerado de alto risco com o presidente da França, Emmanuel Macron, tendo passado o Natal na residência oficial de São Bento, em Lisboa.