Ovação à cientista que desenvolveu vacina contra covid-19 marca início do torneio de Wimbledon

A cientista britânica Sarah Gilbert foi homenageada com uma efusiva ovação, esta segunda-feira, na abertura do torneio de ténis de Wimbeldon, no Reino Unido. A organização do evento desportivo convidou profissionais de saúde e “indivíduos inspiradores” que contribuíram na luta contra a pandemia de covid-19.

Antes do primeiro jogo – que colocou frente a frente o atual campeão Novak Djokovic e Jack Draper – foi anunciado um momento de homenagem “a todos os que contribuíram tanto durante este período sem precedentes nas nossas vidas”.

Quando foi anunciado que estavam presentes no estádio investigadores que participaram no desenvolvimento da vacina contra a covid-19, representados por Sarah Gilbert, a multidão aplaudiu de forma efusiva, erguendo-se numa ovação que durou mais de um minuto.

Para além da cientista, foram também homenageados os investigadores e profissionais de saúde que, há mais de um ano, lutam na linha da frente da covid-19.

O momento contou ainda com um forte aplauso ao falecido capitão Tom Moore – representado pela filha Hannah Ingram-Moore – que conseguiu angariar 32 milhões de libras (cerca de 37 milhões de euros) para o serviço nacional de saúde britânico (NHS, na sigla inglesa).

O torneio começou esta segunda-feira e termina dia 11 de julho.