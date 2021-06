Covid-19. Portugal pode ultrapassar os dois mil novos casos diários em breve

A variante Delta é já dominante em termos nacionais, mas avança a ritmos diferentes consoante as regiões, o que dificulta a tarefa dos matemáticos na hora de estimar o pico da nova vaga.

Os matemáticos estimam que o número de casos não comece a descer antes da segunda quinzena de julho e em breve o país pode ultrapassar os dois mil novos casos diários.

No entanto, e apesar do reflexo da variante Delta no número de casos e nos internamentos, os matemáticos esperam menos mortes.

Quanto ao pico da quarta vaga, os especialistas dizem que ainda é incerto apontar quando é que vai ser atingido. Os matemáticos lembram que todos os cuidados são para manter.

