Covid-19. Recolher obrigatório está de regresso para os concelhos de risco

Durante a última semana a situação da pandemia em Portugal "voltou a deteriorar-se", classificou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e o território continental tem agora uma incidência de 176,9 casos por 100.000 habitantes, "significativamente mais elevada" do que na semana passada.

O número de concelhos em risco elevado, numa semana, aumentou de 14 para 26: "Uma evolução muito significativa", considera Mariana Vieira da Silva. Quanto aos concelhos em risco muito elevado são agora 19. Na última semana havia apenas três nesta lista: Albufeira, Lisboa e Sesimbra.

Dos 278 concelhos de Portugal continental, há assim 45 no nível de risco elevado ou muito elevado de incidência de covid-19, aplicando-se medidas mais restritivas, inclusive a limitação da circulação na via pública a partir das 23:00.

A circulação na via pública nos concelhos de risco elevado e muito elevado passará a ser limitada entre as 23:00 e as 05:00. O recolher obrigatório estará em vigor a partir desta sexta-feira e objetivo desta medida, explica Mariana Vieira da Silva, é reduzir os ajuntamentos, pelo que "não tem nenhuma exceção" relacionada com a apresentação de teste negativo de covid-19 ou certificado digital de vacinação.

Em situação de alerta estão neste momento 21 concelhos e caso a situação não se altere, na próxima semana estas localidades entram na lista de concelhos com restrições e limitações, alerta a ministra.

Concelhos em risco elevado

Alcochete

Alenquer

Arruda dos Vinhos

Avis

Braga

Castelo de Vide

Faro

Grândola

Lagoa

Lagos

Montijo

Odemira

Palmela

Paredes de Coura

Portimão

Porto

Rio Maior

Santarém

São Brás de Alportel

Sardoal

Setúbal

Silves

Sines

Sousel

Torres Vedras

Vila Franca de Xira

Medidas nos concelhos em risco elevado:

Teletrabalho obrigatório quando as funções o permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias até às 22:30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo);

Espetáculos culturais com os mesmos horários da restauração;

Comércio a retalho até às 21:00;

Limitação da circulação na via pública a partir das 23:00 nos concelhos de risco elevado e muito elevado.

Concelhos em risco muito elevado

Albufeira

Almada

Amadora

Barreiro

Cascais

Constância

Lisboa

Loulé

Loures

Mafra

Mira

Moita

Odivelas

Oeiras

Olhão

Seixal

Sesimbra

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Medidas nos concelhos em risco muito elevado:

Teletrabalho obrigatório quando as funções o permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias até às 22:30 ou até às 15:30 ao fim-de-semana e feriados (no interior, com um máximo de 4 pessoas por grupo; em esplanada, 6 pessoas por grupo);

Espetáculos culturais até às 22:30;

Ginásios sem aulas de grupo; Modalidades desportivas de baixo e médio risco;

Comércio a retalho durante a semana: até às 21:00; Ao fim-de-semana e feriados: retalho alimentar até às 19:00 e não-alimentar até às 15:30;

Limitação da circulação na via pública a partir das 23:00 nos concelhos de risco elevado e muito elevado.

Concelhos em alerta

Albergaria-a-Velha

Aveiro

Azambuja

Cartaxo

Bombarral

Idanha-a-Nova

Ílhavo

Lourinhã

Matosinhos

Mourão

Nazaré

Óbidos

Salvaterra de Magos

Santo Tirso

Trancoso

Trofa

Vagos

Viana do Alentejo

Vila Nova de Famalicão

Vila Nova de Gaia

Viseu

Proibição de entrar e sair na AMLisboa mantém-se no fim de semana

A proibição de circular de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) vai manter-se no próximo fim de semana, no âmbito das medidas restritivas de combate à pandemia de covid-19, anunciou o Governo.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, adiantou que, tal como nos dois últimos fins de semana, esta proibição vai ser aplicada entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 de segunda-feira, com as exceções previstas na lei.

A Área Metropolitana de Lisboa engloba 18 municípios da Grande Lisboa e da Península de Setúbal, designadamente Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

Se não conseguir visualizar o ficheiro, clique aqui.