Covid-19. Infetados que escondem contactos de risco preocupa em Viseu

Viseu atingiu os 165 casos por 100.000 habitantes e as autoridades de saúde estão preocupadas com o aumento de casos de pessoas infetadas que não dão conhecimento de todos os contactos de risco, o que levou a um aumento exponencial dos casos de covid-19 no concelho, na última semana.

São mais de 500 pessoas em isolamento relacionadas com infeções covid-19, detetadas em meio escolar, com 25 turmas enviadas para casa. As autoridades de saúde estão preocupadas com o crescimento dos números nas últimas semanas.

Infeções que resultam sobretudo de convívios familiares e de amigos, mas o que pode estar na origem da subida.

Mais acentuada são os contactos de risco, que escapam ao controlo das autoridades.

A autarquia de Viseu não esperou pelas regras definidas pelo governo e já adiou dezenas de eventos marcados para as próximas semana.

O hospital de Viseu para já está com apenas 4 doentes internados o que permite dizer não estar em alerta, no entanto as autoridades temem a transmissão descontrolada na comunidade se faça sentir também no número de doentes a dar entrada no centro hospitalar.

