Lacerda Sales afasta alteração das férias dos profissionais de saúde "para já"

Um dia depois do coordenador do combate à covid-19 na região do Algarve ter admitido a possibilidade de mexer nas férias dos profissionais de saúde, o secretário de Estado António Lacerda Sales confirma que a hipótese, para já, não está em cima da mesa, mas pode passar a estar, caso a situação pandémica se agrave.

Lacerda Sales acredita que existem condições para atingir, em agosto, os 70% da população inoculados com a primeira dose da vacina.

Lacerda Sales mostrou-se otimista sobre o progresso do plano de vacinação, acreditando que existem “todas as condições” para atingir os 70% de pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina e 50% com a vacinação completa “durante o mês de agosto”. Um valor que o secretário de Estado acredita subir para 80% e 60%, respetivamente, no mês de setembro.

VEJA MAIS: