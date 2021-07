Bloco de Esquerda e PCP acusam Governo de não fazer o que deve para ultrapasssar pandemia

No dia escolhido por António Costa para um balanço sorridente à presidência portuguesa da União Europeia, Partido Comunista e Bloco de Esquerda voltam a atacar as opções do Governo.

Com as negociações do próximo Orçamento do Estado à porta, os dois partidos colocam questões concretas para a mesa de negociações.

Catarina Martins pede mais apoio às famílias. Para fazer face à pandemia, o PCP exige nova dinâmica na testagem massiva, mais urgência na vacinação de todos e renova o pedido ao Governo para diversificar a compra de vacinas com recurso a outras marcas.