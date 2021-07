Covid-19. Áustria recebe Grande Prémio de Fórmula 1 com as bancadas cheias

A Áustria registou este sábado zero mortes por covid-19 e este domingo recebeu o Grande Prémio de Fórmula 1 com as bancadas cheias.

Quem quiser entrar num recinto desportivo na Áustria basta apresentar uma prova de que já foi vacinado, um teste negativo, ou ainda um comprovativo que mostre que já esteve infetado. Por todo o país há centenas de locais onde fazer testes e sem a obrigatoriedade do uso máscara, a vida parece quase normal.

Situação diferente na Rússia, o quinto país do mundo com mais infetados. Nas últimas 24 horas, registaram-se mais de 25 mil novos casos um novo máximo que não acontecia desde o início do ano. Com a situação a agravar-se, confinar está fora de hipótese para a Rússia, que previligia a vacinação, principalmente dos que trabalham em setores de risco.

E entre os maiores países do mundo, também no Brasil a situação não está favorável com o número de infeções e de mortes a aumentar. Nas últimas 24 horas foram registados mais de 1600 mortos e quase 55 mil novos casos de infeção.