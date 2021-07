Covid-19. Entradas e saídas da Área Metropolitana de Lisboa fiscalizadas pelo terceiro fim de semana

A circulação de e para a Área Metrolopitana de Lisboa está condicionada até às 06:00 de segunda-feira.

A GNR realizou várias operações de fiscalização. Para além dos carros, os ciclistas também foram mandados parar e alguns tiveram de mudar de rota e regressar, outros apresentaram justificação válida e prosseguiram. Os autocarros também foram mandados parar para os passageiros apresentarem justificações.

Em Lisboa, a PSP foi verificar o cumprimento do encerramento dos estabelecimentos às 15:30. Depois do fecho dos espaços, ninguém pode ficar nas esplanadas e o consumo de alcóol na via pública está proibido. Para os infratores as coimas podem chegar aos 500 euros.