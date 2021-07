Dever de recolhimento. Governo pretende evitar ajuntamentos

Este sábado, as ruas de Lisboa e do Porto ficaram praticamente desertas a partir das 23:00.

A PSP interveio apenas para dispersar alguns grupos de jovens, mas não se registaram incidentes.

Depois de alguma polémica sobre se este dever de recolher era ou não inconstitucional e se seria ou não obrigatório, tanto a PSP como o Governo já vieram afirmar que a medida é conforme à Constituição e, por isso, é mesmo uma regra para cumprir, mas garantem que a postura da polícia é pedagógica.

O dever de recolhimento domiciliário está em vigor todos os dias entre as 23:00 e as 05:00, em 45 concelhos do país.