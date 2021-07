No Açores, as autoridades estão preocupadas com um surto em S. Miguel. A população da Vila de Água de Pau está a ser testada para tentar conter a propagação do vírus.

A população de Água de Pau está a ser testada em massa. Não há outro local na ilha com tão elevados níveis de infeção.

Em três dias, os responsáveis pela saúde esperam mais de 2.300 pessoas.

Água de Pau tem 3.100 habitantes, mas há que acrescentar turistas e pessoas em férias, atraídos pela zona balnear e pela gastronomia local.