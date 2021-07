Surto em lar de Perafita obriga ao encerramento de creche e jardim de infância

Há um surto de covid-19 num lar da freguesia de Perafita, em Matosinhos. 27 utentes e 15 funcionários – que já tinham sido vacinados – estão infetados pelo novo coronavírus.

O surto foi identificado no final da semana passada. Os utentes estão bem, alguns não têm qualquer sintomas e outros apresentam manifestações ligeiras da doença.

O jardim de infância e creche que funcionam no mesmo edifício estão encerrados. Os pais das crianças foram avisados, durante o fim de semana, da existência do surto. O encerramento da instalações foi ordenado pelo delegado de saúde por haver cruzamento de funcionários.

A Administração Regional de Saúde do Norte diz que está a decorrer a investigação epidemiológica e a ser avaliado o risco, de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde (DGS).

