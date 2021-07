2020 foi o pior ano de sempre no turismo em Portugal

Os empresários já tinham dito, mas os dados do Instituto Nacional de Estatística vêm agora comprovar. 2020 foi o pior ano de sempre no que toca ao turismo. Com uma contração sem precedentes, só o mercado estrangeiro caiu 74%.

Janeiro e fevereiro até tinham começado bem, mas a chegada da pandemia atirou os negócios do turismo para o fundo do poço. Vistos os números, o Instituto Nacional de Estatística fala numa contração sem precedentes.

Turistas não residentes foram 6,5 milhões os que ainda assim vieram a Portugal, quase 74% menos do que em 2019.

No primeiro ano da pandemia foram 4 milhões de nacionais a fazer pelo menos uma viagem turística. Ainda assim, não chegou para compensar as perdas. O proveito médio por dormida diminuiu quase 10%, com Lisboa a sentir a maior redução.

No total, o acumulado de perdas, segundo a consultora Mckinsey, poderá rondar os 60 mil milhões de euros e 600 mil postos de trabalho podem estar comprometidos. O Algarve reclama ser a região mais afetada pela pandemia.