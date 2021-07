Disputa de poder entre militares e civis dentro do Ministério da Saúde brasileiro?

No Brasil, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a gestão feita pelo Governo à pandemia mandou deter um ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde.

O senador Omar Aziz, presidente da Comissão, deu ordem de detenção contra o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, confrontado com provas e acusado de mentir durante o depoimento.

O presidente da comissão fez duras críticas às Forças Armadas, diante de várias referências a militares num suposto esquema de suborno em contratos de compra de vacinas. E no que pode ser uma disputa de poder entre militares e civis dentro do Ministério da Saúde.

O Ministério da Defesa e representantes das Forças Armadas publicaram uma nota em repúdio às declarações do senador, mas sem nenhuma menção às denuncias de corrupção que atingem os militares.