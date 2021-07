Fundo para ajudar a recapitalizar empresas terá verba inicial de 1.300 milhões de euros

O Governo vai dar garantias públicas para as dívidas em moratória das empresas mais afetadas pela pandemia. O ministro da Economia anunciou também novos apoios para ajudar a recapitalizar empresas.

Por fechar estão ainda as negociações com Bruxelas. Mas a garantia de um apoio para as dívidas em moratória das empresas dos setores mais penalizados pela pandemia está dada.

O Conselho de Ministro aprovou ainda outro diploma, que cria um fundo de capitalizaçao e resiliência para financiar investimentos, com uma verba inicial de 1.300 milhões de euros.

Os formulários de candidatura deverão estar disponíveis no final do mês.

Ainda sem estar definido está o período de reembolso e os custos. O Governo para a taxa de Euribor mais 1,5% de juros.

O período de carência será de 18 meses.