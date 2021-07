Líder do CDS diz que novas medidas do Governo são uma espécie de "lotaria"

"Mais uma lotaria de medidas cheia de avanços e recuos, o que prova a incoerência, a impreparação com que o Governo está a lidar com este assunto, uma vez que navega ao sabor do vento", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos.

O presidente democrata-cristão falava em Santarém, na apresentação dos candidatos do partido à Câmara e Assembleia municipais, Alexandre Paulo e Pedro Melo (um dos vice-presidentes centristas), respetivamente.

O Conselho de Ministros esteve, esta quinta-feira, reunido para realizar a avaliação semanal da situação epidemiológica de Portugal. A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva anunciou as novas medidas para reduzir a propagação da doença e atualizou os níveis de risco dos vários concelhos. As novas regras entram em vigor sábado a partir das 15:30.