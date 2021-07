Surtos na restauração no Algarve. Cerca de 20 estabelecimentos fechados 

Perto de 20 estabelecimentos comerciais no Algarve estão fechados devido a surtos de covid-19.

A associação de comerciantes da região admite que o número não é significativo, mas volta a criticar a estratégia de vacinação e o facto de o setor do turismo não ter sido considerado prioritário na inoculação.

Os jogos do Campeonato da Europa poderão justificar parte dos casos. Apesar do esforço dos funcionários para que os clientes cumprissem as regras, o entusiasmo falou mais alto.

Os empresários admitem que os riscos de maior contágio pelo contacto direto com o publico estarão a afastar profissionais qualificados do mercado de trabalho. Mesmo com ofertas de maiores vencimentos, há áreas com muita dificuldade em conseguir pessoal.