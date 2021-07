130 concelhos com incidência acima de 120 casos por 100 mil habitantes

Cento e trinta concelhos registam uma incidência de novos casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 superior a 120 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mais 43 do que na última sexta-feira.

Segundo os dados divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), Loulé (1.016) e Albufeira (997), no Algarve, são os dois concelhos que apresentam uma incidência superior ao limite de 960 casos por 100 mil habitantes.

Os 130 concelhos que apresentam uma incidência superior a 120 casos representam de 42% do total de concelhos do país.

De acordo com os mesmos dados, 27 concelhos apresentam uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 480 casos de infeção, e 27 concelhos registam uma incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes.

Outros 58 concelhos registam uma incidência acumulada a 14 dias de entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes, enquanto 20 concelhos apresentam zero casos nas últimas duas semanas.

Nos concelhos de baixa densidade populacional, que representam mais de metade do território continental, a linha vermelha que obriga os municípios a recuar no plano de desconfinamento está fixada nos 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e os restantes concelhos ficam sob alerta quando ultrapassarem os 240 casos por 100 mil habitantes no mesmo período.