Plantel de futebol do Benfica vacinado contra a covid-19

O plantel do Benfica foi esta sexta-feira de manhã vacinado contra a covid-19, com jogadores e equipa técnica a marcarem presença no Estádio Universitário de Lisboa, informou o clube no seu sítio oficial na internet.

Os futebolistas Grimaldo, Carlos Vinicius, Pizzi, Diogo Gonçalves, Samaris ou Gonçalo Ramos foram alguns de quem o Benfica apresentou imagens na vacinação, bem como o treinador Jorge Jesus.

Na última época, a equipa do Benfica foi fortemente afetada pelo novo coronavírus, com quase todo o plantel infetado, entre dezembro e fevereiro, e também a equipa técnica, numa fase crucial da época.

Foi um período crítico para a equipa 'encarnada', que no jogo com o Nacional, equipa com a qual empatou a 1-1 e ficou a seis pontos da liderança, chegou a ter 10 jogadores infetados, entre os quais o guarda-redes titular e toda a defesa.