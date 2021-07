Público regressa aos estádios no início da próxima época

Os estádios de futebol vão voltar a ter público já no início da próxima época. As competições profissionais passam a poder ter apoiantes, com um limite máximo de 33% da lotação do recinto desportivo, anuncia esta sexta-feira a Liga Portugal.

“Depois de uma luta Direção da Liga e das Sociedades Desportivas é com enorme satisfação que vemos concretizada a reivindicação da Liga Portugal e das suas associadas de ter os adeptos de regresso aos estádios”, pode ler-se no comunicado

As regras para este tão aguardado regresso do público serão publicadas pela Direção-Geral de Saúde. Para já, sabe-se que a lotação máxima será de 33% do recinto e que é obrigatório apresentar, à entrada, o certificado digital que comprove a vacinação ou um teste negativo realizado nas 48 horas anteriores.

"Ficou também acordado que os limites de lotação e condições de acesso serão reavaliados ao longo da época, em função da evolução epidemiológica do País e da progressão do processo de vacinação e consequente alcance da imunidade de grupo", anuncia ainda a Liga Portugal.

Veja mais: