As unidades de cuidados intensivos dedicadas à covid-19 no Algarve estão sobrelotadas e a resposta dos hospitais do sul pode estar em risco.

O relatório das linhas vermelhas mostra que a região de Lisboa está no limite e, em todo o país, mais de metade das camas dedicadas à medicina intensiva covid estão, neste momento, ocupadas.

Ainda assim, o Presidente da República acredita que a pior fase da pandemia já passou.