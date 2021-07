Autotestes para restaurantes. Empresários querem que Governo recue na medida

Os empresários da restauração querem que o Governo volte atrás nas medidas e que elimine de forma imediata os autotestes nos restaurantes. Segundo a Associação Nacional de Restaurantes, no passado fim de semana, as quebras de clientes nas salas interiores dos restaurantes rondaram os 90% nos concelhos de risco elevado e muito elevado.

Não há meio de acabar o braço de ferro entre restauração e Governo. Os empresários pedem o fim dos autotestes.

Segundo um inquérito realizado pela PROVAR a 467 empresários da restauração, no passado fim de semana, as quebras de clientes nas salas interiores rondaram os 90% nos concelhos de risco elevado e muito elevado, com muitos clientes a optarem pelas esplanadas ou por concelhos livres das restrições.