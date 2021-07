Número de casos de covid-19 nos EUA duplica em três semanas

O número diário de casos de covid-19 nos Estados Unidos duplicou nas últimas três semanas, devido à propagação da variante Delta, depois de meses de redução das infeções no país.

Além da estirpe do vírus identificada pela primeira vez na Índia, o atual cenário foi também impulsionado pelo atraso na vacinação e pelos ajuntamentos a propósito do feriado do 4 de julho.

As infeções confirmadas subiram para uma média de cerca de 23.600 por dia na segunda-feira, face às 11.300 registadas em 23 de junho, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

Mesmo com a última vaga, os casos de novo coronavírus nos EUA estão longe do pico de 250 mil novas infeções diárias em janeiro.

As autoridades de saúde em locais, como no condado de Los Angeles e St. Louis, continuam a pedir às pessoas imunizadas que voltem a utilizar a máscara em público.

Está também a ser recomendado a pessoas com 65 anos ou mais e às que têm doenças crónicas subjacentes que se mantenham afastadas de grandes aglomerados de pessoas em espaços fechados, devido a um aumento de 150% nas hospitalizações durante as últimas três semanas.

Mais de 4 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.044.816 mortos em todo o mundo, entre mais de 187,2 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.