A Câmara de Lisboa terá pago mais de 400 mil euros a empresas com ligações ao PS para que fornecessem kits de alimentos nos centros de vacinação da capital. Segundo o Observador, está em causa um contrato por ajuste direto adjudicado a uma empresa com várias pessoas do partido nos órgãos sociais – incluindo um antigo vereador.

O jornal avança ainda que uma outra empresa liderada por um antigo autarca socialista terá sido subcontratada para fornecer a água do kit de alimentação que está a ser distribuído nos centros de vacinação.

Em causa está um contrato de 425 mil euros adjudicado pela autarquia sem concurso público, devido ao decreto que facilita a contratação por ajuste direto em tempo de pandemia.