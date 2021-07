Autarca de Aveiro defende a obrigatoriedade da vacina contra a covid-19

O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, defende a obrigatoriedade da vacina contra a covid-19

O distrito de Aveiro tem agora cinco municípios em risco muito elevado: Aveiro, Ílhavo, Albergaria-a-Velha e Oliveira do Bairro juntaram-se esta semana a Vagos no mapa dos municípios de risco muito elevado.

Um revés para as atividades económicas.

O presidente da Câmara de Aveiro não concorda com a estratégia do Governo e, se pudesse, decidir tornava a vacina obrigatória.



Nas últimas semanas somaram-se faltas à vacinação em valores significativos mas o aumento do número de casos não parece ter qualquer relação com o período estival.



Já com quebras pesadas o comércio e a restauração vão ser ainda mais prejudicados.



No distrito de Aveiro há ainda dois municípios em risco elevado e seis em situação de alerta.

VEJA TAMBÉM: