Covid-19. Hospitais com capacidade de resposta para receber doentes covid

Apesar do aumento de casos, os hospitais afirmam ainda ter margem para gerir a capacidade para receber doentes covid-19, sem prejudicar os outros.

A ocupação é atualizada ao minuto, mas o Centro Hospitalar Universitário do Algarve afirma ainda conseguir gerir as camas disponíveis para os doentes covid.

Esta sexta-feira, entre Faro e Portimão estavam internados 55 infetados em enfermaria, 16 em cuidados intesivos, dos quais 5 estão ventilados. Mesmo assim são mantidas todas as atividades hospitalares.

Em Almada, no Hospital Garcia da Orta, esta semana o número médio de doentes subiu cerca de 6%, chegando a ter 49 internados. Esta sexta-feira estavam aqui 37 em enfermaria, 5 cuidados intensivos.

O Centro Hospitalar Lisboa Norte continua a gerir a capacidade mediante os casos que chegam esta semana, por prevenção, foram adicionadas mais camas às unidades de cuidados intensivos e foi aberta mais uma enfermaria. Esta sexta-feira, há 60 doentes internados dos quais 20 precisam de cuidados mais delicados.

Em Loures, o Hospital Beatriz Ângelo afirma manter a atividade normal em todas as áreas, sem suspensões, nem a necessidade ao aumentar o espaço dedicados à covid. A terminar a semana, estavam aqui 35 infetados, 7 em cuidados intensivos, 2 precisam de ventilador.

Já o Hospital de São João no Porto garante que a situação se mantém controlada, de acordo com o plano de contingência para a covid-19, e sem prejuízo para os outros utentes. O número dos internamentos tem sido idêntico ao longo da semana esta sexta-feira com 13 em enfermaria e 15 em cuidados intensivos.

No relatório divulgado esta sexta-feira, registaram-se 778 doentes internados e 171 em cuidados intensivos.

